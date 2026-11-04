Les Bourses européennes portées par la vague bleue d'outre-Atlantique

Les Bourses européennes ont le vent en poupe ce mercredi, réservant un accueil favorable à la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, un événement qui vient éclipser des données moins réjouissantes publiées ce matin dans la zone euro.

En toute fin de matinée, l'Euro Stoxx 50 affiche une progression de plus de 1,3% à 6 230 points, tandis que le CAC 40 parisien gagne plus de 1,2% à 8 120 points, une hausse similaire à celle du DAX de Francfort, alors que le FTSE de Londres prend 0,9%.

Une vague démocrate bien accueillie...

"La vague démocrate était attendue, sa hauteur l'était moins", constate Nabil Milali, portfolio manager multi-asset & overlay chez Edmond de Rothschild AM, soulignant les défaites des républicains dans des bastions historiques tels que le Texas, la Caroline du Sud et le Kansas.

"Bien que tous les résultats ne soient pas encore connus à ce stade, il ne fait déjà plus de doute que D. Trump a perdu le contrôle de la Chambre des représentants et surtout du Sénat, où les démocrates ont réussi à renverser 6 sièges à l'heure actuelle et devraient donc compter, a minima, une majorité de 54 sièges", poursuit-il.

Si le scrutin s'est aussi traduit par des votes locaux défavorables au développement des data centers, "les investisseurs espèrent en effet que le discours anti-IA n'était qu'une posture de campagne électorale et que les démocrates se montreront plus pragmatiques une fois au pouvoir", selon Nabil Milali.

"La cohabitation politique à Washington est généralement favorable aux marchés actions. Ces derniers apprécient l'existence de contre-pouvoirs institutionnels, et c'est précisément la configuration qui prévaudra au cours des deux prochaines années", note de son côté Michael Strobaek, global chief investment officer de Lombard Odier.

... éclipse des données peu réjouissantes dans la zone euro

L'actualité électorale outre-Atlantique fait passer au second plan des données publiées dans la matinée, qui ne sont guère de nature à réjouir les investisseurs, dont une accélération de l'inflation annuelle dans la zone euro à 4% le mois dernier, contre 3,8% en septembre.

Toujours dans la zone euro, en octobre, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est établi à 51,7, contre 53,1 en septembre, en repli pour la première fois depuis mai dernier, signalant la plus faible croissance du secteur privé de la zone euro depuis quatre mois.

La hausse du volume global des nouvelles affaires a ralenti, affichant un rythme proche de la stagnation. Parallèlement, les tensions sur les coûts se sont intensifiées, l'inflation des prix payés ayant ainsi affiché son taux le plus élevé depuis mai dernier.

"La poursuite du ralentissement de la croissance observé en octobre pourrait amener la BCE à s'interroger sur la nécessité d'un nouveau resserrement de sa politique monétaire à l'approche de la fin d'année", estime cependant Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global.

Dans l'actualité des valeurs en Europe

À la Bourse de Paris, les banques Société Générale ( 4,4%), BNP Paribas ( 4,1%) et Crédit Agricole ( 3,2%) tiennent le haut du pavé au sein du CAC 40, sur fond de détente des rendements obligataires en France (-7 points de base à 4,88% pour l'OAT à 10 ans).

Sur le SBF 120, c'est M6 ( 12,3%) qui se hisse en tête du palmarès, porté par la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la bonne tenue de ses audiences, à la résistance de ses recettes publicitaires et au dynamisme de ses activités numériques.

Ailleurs en Europe, Siltronic bondit de 8,4% à Francfort, entouré après un relèvement des objectifs annuels du producteur allemand de plaquettes de silicium hyperpur, "en raison du renforcement du dollar américain et de l'augmentation de la demande".

Ahold Delhaize gagne 4,2% à Amsterdam, en dépit d'un abaissement de ses objectifs annuels en raison de la cyberattaque qui a affecté ses activités le mois dernier. Le spécialiste de la grande distribution a aussi dévoilé un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, qui débutera début 2027.

Parmi les autres publications du jour, les investisseurs se satisfont aussi des chiffres dévoilés par le pneumaticien Continental ( 5,6%), le spécialiste des solutions d'information Wolters Kluwer ( 4,6%) et, dans une moindre mesure, le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk ( 2,3%).