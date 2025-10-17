Les bourses européennes plombées par le secteur bancaire

(AOF) - Bien orientées la veille, les places européennes concèdent de lourdes pertes à la mi-séance. Toutes sont affectées par le repli des valeurs du secteur bancaire, consécutives aux difficultés rencontrées par les banques régionales américaines Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp, victimes de prêts douteux et frauduleux. Au niveau de la macro-économie, l’inflation de la zone euro du mois de septembre n’a réservé de mauvaise surprise. Dans ces conditions, le CAC 40 s’affiche en repli de 0,56%, à 8142 points, et l’EuroStoxx 50 cède 1,43%, à 5571 points.

En Europe, BBVA s'adjuge 5,03%, à 16,50 euros, à Madrid après avoir annoncé que son offre publique d’achat hostile de 16,32 milliards d’euros sur Sabadell (-7,80%, à 2,977 euros) n’aura pas lieu, le seuil d’acceptation minimum fixé par la banque n’ayant pas été atteint. C’est donc la fin d’un long feuilleton de 18 mois. Pourtant, le 22 septembre dernier, afin de convaincre les actionnaires de Sabadell, BBVA avait relevé son offre de 10 %, soit 3,39 euros par titre et proposait 1 de ses actions, contre 4,8376 actions Sabadell.

A Paris, EssilorLuxottica caracole en tête du CAC 40, bondissant de 12,08%, à 310 euros. Progressant de près de 32% depuis le 1er janvier, l'action du lunettier franco-italien s'envole ce matin, après avoir dévoilé la veille un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 supérieur aux attentes des analystes. " Nous publions notre meilleur trimestre depuis la création du groupe ", ont déclaré Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué de la société.

Virbac (+8,04%, à 336 euros) signe la deuxième meilleure performance du SBF 120. Le spécialiste de la santé animale a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en hausse de 7,3%, à 364 millions d'euros, ou de +12,5% à taux de change et périmètre constants, pour le compte du troisième trimestre. Grâce à cette bonne dynamique, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel qui est désormais attendu en progression de 5,5 à 7,5%, contre de +4 à +6% auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, se replie (-2,7 % après +2,7 % en août), indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs repartent fortement à la baisse (-3,9 % après +3,8 %), tout comme les créations de sociétés dans une moindre mesure (-1,3 % après +1,7 %). À l’inverse, les créations d’entreprises individuelles classiques rebondissent (+2,5 % après -2,5 %).

Au mois de septembre, l’inflation de la zone euro a progressé, comme prévu, de 0,1%, portant la hausse en rythme annuel à 2,2%, conformément aux attentes, après +2% en août. En données core, l’indice des prix à la consommation a également connu une croissance de 0,1% le mois dernier après 0,3% en août et les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%. En rythme annuel, la progression s’est élevée à 2,4%, contre des attentes à +2,3% et un précédent à 2,3%.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,08%) et se négocie contre 1,1697 dollar.