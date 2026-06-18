Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans direction commune jeudi, les investisseurs tentant d'arbitrer entre le recul des prix du pétrole avec la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, et les perspectives de durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les Bourses de Paris (+0,08%), Francfort (+0,25%) et Milan (+0,19%) évoluaient en légère hausse, quand Londres perdait 0,65% dans les premiers échanges.

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