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Edenred, "approché par des fonds d'investissement", bondit en Bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 18/06/2026 à 09:58

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La société française de services prépayés Edenred, qui commercialise le Ticket restaurant, a indiqué à l'AFP jeudi avoir été "approchée par des fonds d'investissement", confirmant une information de La Lettre, ce qui faisait bondir l'action.

A la Bourse de Paris, le titre prenait 13,83% peu après l'ouverture.

"Il n'y a aucune certitude quant à la poursuite de leur intérêt ou l'existence d'une possible opération" de rachat, a toutefois nuancé Edenred.

Selon La Lettre, le fonds britannique BC Partners mènerait les discussions. Joint par l'AFP, ce dernier n'a pas souhaité commenter.

Un éventuel rachat par plusieurs fonds d'investissements pourrait avoir pour conséquence le retrait de la cote d'Edenred, poursuit La Lettre.

L'action d'Edenred a en effet récemment souffert des différentes évolutions réglementaires et judiciaires autour des titres-restaurants en France, en Italie ou au Brésil.

La baisse prolongée de son cours avait d'ailleurs entraîné son retrait du CAC 40 l'indice des 40 plus grosses capitalisations françaises, fin 2025.

Jeudi, son titre se vendait 23,53 euros, presque trois fois moins qu'à la même date il y a trois ans.

Le Brésil et l'Italie, qui pèsent chacun environ 10% du chiffre d'affaires opérationnel mondial d'Edenred, ont mis en place un plafond sur les commissions reversées par les commerçants pour l'activité titres-restaurants et titres-alimentation, à 5% en Italie depuis septembre 2025 et 3,6% au Brésil depuis fin février 2026.

Edenred avait publié fin avril un chiffre d'affaires en progression de 0,8% au 1er trimestre malgré l'impact de ces nouvelles réglementations, à 730 millions d'euros.

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