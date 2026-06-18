Fortes chaleurs: la SNCF supprime 71 trains Intercités

La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités qui devaient circuler de jeudi à lundi, pour "prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures" alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France ( AFP / JOEL SAGET )

La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités qui devaient circuler de jeudi à lundi, pour "prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures" alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France, a indiqué SNCF Voyageurs à l'AFP.

Les lignes concernées sont Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et la Transversale Sud Bordeaux-Marseille, a précisé SNCF Voyageurs.

Pour jeudi et vendredi, "60% du plan de transport" sera assuré pour la Transervale Sud, 65% pour Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et 75% pour Paris-Clermont-Ferrand.

Pour samedi et dimanche, "72% du plan de transport" sera assuré pour Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et 75% pour Paris-Clermont-Ferrand. Près de la moitié des trains seront supprimés sur la Transervale Sud.

Les suppressions de trains concernent aussi la journée de lundi. Au total, ce sont 71 trains qui sont supprimés par la SNCF qui assure que cela représente "environ 0,1% des trains opérés par SNCF Voyageurs quotidiennement".

"Ces allégements temporaires ciblent les trains de mi-journée en tenant compte au cas par cas des prévisions météorologiques sur les territoires desservis par chacune des lignes", précise la SNCF.

Sur ces liaisons Intercités, les vieilles rames Corail ont des systèmes de climatisation qui ne sont pas adaptés pour les très hautes températures, et risquent de céder durant le voyage.

Vingt-six départements sont placés en vigilance orange canicule à partir de jeudi avec l'intensification d'une vague de chaleur qui déferle sur la France et pourrait culminer à 40°C localement ces prochains jours.