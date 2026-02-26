 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune
information fournie par AFP 26/02/2026 à 09:10

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert jeudi sans direction commune, les investisseurs digérant de nombreux résultats d'entreprises après ceux du mastodonte américain Nvidia la veille.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,30%, Francfort perdait 0,20%, quand Londres (+0,04%) et Milan (+0,08%) restaient près de l'équilibre.

