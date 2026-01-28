Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes évoluent sans direction claire mercredi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant des résultats de poids lourd, le numéro un mondial du luxe LVMH et le géant technologique ASML.
Vers 8H05 GMT, dans les premiers échanges, Francfort (+0,02%), Londres (-0,01%) et Milan (+0,03%) étaient à l'équilibre. Paris cédait 0,64%.
