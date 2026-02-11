Les Bourses européennes ouvrent prudemment

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les marchés boursiers européens évoluent dans le calme mercredi, dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier, tout en digérant une série de résultats d'entreprises.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,14%, Francfort était à l'équilibre (-0,05%) et Milan était immobile (+0,00%). Seule Londres avançait clairement (+0,60%).

