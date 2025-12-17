Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse mercredi, profitant des anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) en 2026 au lendemain de la publication des chiffres de l'emploi américain de novembre.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,22%, Francfort 0,30%, Londres 0,80%, et Milan 0,45%.

Euronext CAC40