Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) et Francfort (-0,07%) évoluaient autour de l'équilibre.

Euronext CAC40