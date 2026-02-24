Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en timide baisse mardi, dans un climat de prudence après l'entrée en vigueur de la nouvelle surtaxe mondiale voulue par le président américain Donald Trump et face à la méfiance autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris perdait 0,26%, Francfort 0,17%, Londres 0,29% et Milan 0,47%.

Euronext CAC40