Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
information fournie par AFP 24/02/2026 à 09:09

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en timide baisse mardi, dans un climat de prudence après l'entrée en vigueur de la nouvelle surtaxe mondiale voulue par le président américain Donald Trump et face à la méfiance autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris perdait 0,26%, Francfort 0,17%, Londres 0,29% et Milan 0,47%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
128,9000 EUR Euronext Paris +0,39%
A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

