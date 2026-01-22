 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois départements bretons en vigilance orange crues
information fournie par AFP 22/01/2026 à 10:55

Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Des inondations étaient en cours jeudi dans la ville de Quimperlé (Finistère), alors que Météo-France a placé jeudi l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, en plus du Finistère et du Morbihan.

Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée à 4,47 mètres dépassant les barrières anti-inondations, a indiqué le maire de la ville, Michaël Quernez, à l'AFP.

"Les premières évacuations ont lieu en ce moment, avec le concours des pompiers", a ajouté l'élu. Des riverains des quais ont été bloqués dans les étages par la montée des eaux. Des voitures avaient les roues sous l'eau, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Il n'y aura pas de reflux significatif aujourd'hui, demain non plus", a estimé Michaël Quernez.

Le pic de la crue est attendu entre 08H30 et 11H00, selon la préfecture du Finistère, qui a précisé que l'évacuation de 13 personnes étaient en cours.

Inondations à Quimperlé (Finistère), le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Inondations à Quimperlé (Finistère), le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le centre-ville est rendu inaccessible et les pompiers ont activé un poste de commandement avancé et déployé des moyens supplémentaires, dont des embarcations nautiques, a détaillé la préfecture.

Trois rivières sont concernées par la vigilance orange: l'Oust, la Laïta et le Blavet. L'Odet, qui traverse Quimper, est repassé en vigilance jaune.

"La marée de ce matin est arrivée concomitamment au maximum de la crue des affluents", a précisé Vigicrues dans son bulletin de 10h. "Les niveaux vont repartir à la baisse (...) mais la Laïta (qui traverse Quimperlé) restera à un niveau très élevé malgré la décrue". Les coefficients élevés des marées vont "limiter l'évacuation des crues au moment des pleines mers", a ajouté Vigicrues. De nouvelles pluies sont attendues vendredi.

Plusieurs routes sont fermées à la circulation dans le Finistère, a encore fait savoir la préfecture.

A Malestroit, dans le Morbihan, "la pointe de crue est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi", a fait savoir Vigicrues.

Météo-France a précisé par ailleurs qu'un passage en vigilance orange "vagues-submersion" vendredi soir "n'est pas exclu" pour le Finistère et le Morbihan. Ces départements pourraient être touchés par la dépression Ingrid, dont la trajectoire est "encore incertaine".

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Getlink: du mieux fin 2025, les trains à grande vitesse en forme
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 11:37 

    Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite

  • Nicolas Dufourcq à Duppigheim, le 18 mars 2024. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Donald Trump agit comme "un enfant" qu'il va falloir "calmer", estime le patron de Bpifrance
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.01.2026 11:31 

    Les États-Unis "ont besoin de l'Europe", a insisté le dirigeant, qui souhaite voir l'UE "calmer les ennemis". Connu pour son franc-parler, le directeur général de Bpifrance, banque d'investissement publique française, a estimé jeudi 22 janvier que Donald Trump ... Lire la suite

  • Amir Reza-Tofighi à Paris, le 24 juin 2025. ( AFP / EMMA DA SILVA )
    La CPME va "transformer son identité", annonce son président
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 10:53 

    La CPME "doit se transformer", et va notamment "transformer son identité", a annoncé mercredi son président Amir Reza-Tofighi en présentant ses voeux, se félicitant par ailleurs de voir l'Europe commencer "à se poser la question de sa place" face aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le Livret A n'a plus la cote: les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A l'an dernier, une première depuis 2015 ( AFP / DENIS CHARLET )
    Le Livret A boudé par les épargnants l'an dernier
    information fournie par AFP 22.01.2026 10:45 

    Le Livret A n'a plus la cote: les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A l'an dernier, une première depuis 2015 liée à des taux en berne et une concurrence féroce de l'assurance vie. "C'est un retour de balancier qui est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank