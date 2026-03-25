Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, portées par les espoirs d'une résolution de la guerre au Moyen-Orient après les déclarations américaines évoquant un plan de paix.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,32%, Francfort 1,68%, Londres 0,83% et Milan 1,34%.

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