Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, portées par les espoirs d'une résolution de la guerre au Moyen-Orient après les déclarations américaines évoquant un plan de paix.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,32%, Francfort 1,68%, Londres 0,83% et Milan 1,34%.
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