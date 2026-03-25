Allemagne: Le climat des affaires se dégrade en mars avec la guerre en Iran selon Ifo

La ligne d'horizon du quartier des banques au coucher du soleil à Francfort
Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en mars, les entreprises se montrant plus pessimistes quant à l'avenir, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.
Son indice du climat des affaires ressort à 86,4, contre 88,4 (révisé) en février, une baisse toutefois inférieure aux attentes des analystes, qui prévoyaient un recul à 86,1.
"La guerre en Iran a, pour l'instant, mis fin aux espoirs d'une reprise économique", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest.
La baisse de l'indice global s'explique par des prévisions nettement plus pessimistes, cette composante étant passée de 90,2 en février à 86,0 en mars alors que l'incertitude parmi les entreprises s'est considérablement accrue.
La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles est toutefois restée inchangée à 86,7.
(Maria Martinez et Thomas Seythal, rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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