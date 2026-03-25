Allemagne: Le climat des affaires se dégrade en mars avec la guerre en Iran selon Ifo

La ligne d'horizon du quartier des banques au coucher du soleil à Francfort

‌Le moral des entrepreneurs allemands s'est ​dégradé en mars, les entreprises se montrant plus pessimistes quant à ​l'avenir, montre une enquête de l'institut Ifo ​publiée mercredi.

Son indice du ⁠climat des affaires ressort à ‌86,4, contre 88,4 (révisé) en février, une baisse toutefois inférieure aux ​attentes ‌des analystes, qui prévoyaient un ⁠recul à 86,1.

"La guerre en Iran a, pour l'instant, mis fin ⁠aux espoirs ‌d'une reprise économique", a déclaré ⁠le président de l'Ifo, ‌Clemens Fuest.

La baisse de l'indice ⁠global s'explique par des prévisions ⁠nettement plus ‌pessimistes, cette composante étant passée de ​90,2 en ‌février à 86,0 en mars alors que l'incertitude parmi ​les entreprises s'est considérablement accrue.

La composante du jugement ⁠des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles est toutefois restée inchangée à 86,7.

(Maria Martinez et Thomas Seythal, rédigé par Diana Mandia, édité par ​Augustin Turpin)