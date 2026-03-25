 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Le climat des affaires se dégrade en mars avec la guerre en Iran selon Ifo
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:38

La ligne d'horizon du quartier des banques au coucher du soleil à Francfort

La ligne d'horizon du quartier des banques au coucher du soleil à Francfort

‌Le moral des entrepreneurs allemands s'est ​dégradé en mars, les entreprises se montrant plus pessimistes quant à ​l'avenir, montre une enquête de l'institut Ifo ​publiée mercredi.

Son indice du ⁠climat des affaires ressort à ‌86,4, contre 88,4 (révisé) en février, une baisse toutefois inférieure aux ​attentes ‌des analystes, qui prévoyaient un ⁠recul à 86,1.

"La guerre en Iran a, pour l'instant, mis fin ⁠aux espoirs ‌d'une reprise économique", a déclaré ⁠le président de l'Ifo, ‌Clemens Fuest.

La baisse de l'indice ⁠global s'explique par des prévisions ⁠nettement plus ‌pessimistes, cette composante étant passée de ​90,2 en ‌février à 86,0 en mars alors que l'incertitude parmi ​les entreprises s'est considérablement accrue.

La composante du jugement ⁠des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles est toutefois restée inchangée à 86,7.

(Maria Martinez et Thomas Seythal, rédigé par Diana Mandia, édité par ​Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
99,26 USD Ice Europ -0,65%
Pétrole WTI
87,70 USD Ice Europ -0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:29

    Mois que prévu semaine nulle part !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank