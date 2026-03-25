La Bourse de Paris en nette hausse avec les espoirs de fin de guerre au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en nette hausse mercredi, profitant des espoirs de fin de la guerre au Moyen-Orient et du soulagement autour des prix de l'énergie, après les déclarations américaines évoquant un plan de paix.

Vers 10H15 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 gagnait 1,63% pour s'établir à 7.869,79 points. La veille, le CAC 40 avait terminé en timide hausse de 0,23%.

"Les marchés actions mondiaux s'orientent à la hausse ce matin, alors que l'optimisme grandit quant à une possible résolution du conflit au Moyen-Orient, après des informations selon lesquelles les États-Unis poursuivent des discussions avec l'Iran", commente Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

Iran et Etats-Unis négocient "en ce moment" pour tenter de mettre un terme au conflit, a affirmé mardi le président américain Donald Trump.

Plusieurs médias, dont le New York Times et la chaîne de télévision israélienne Channel 12, avancent que l'administration Trump a proposé un plan de paix en 15 points à l'Iran par l'entremise du Pakistan, qui entretient de bonnes relations avec les deux parties.

Selon trois sources non identifiées citées par Channel 12, les Etats-Unis proposent un cessez-le-feu d'un mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leurs demandes.

Pour M. Britzman, "il existe désormais des signes plus clairs que nous sommes sur une trajectoire de désescalade".

"Même si la position de Téhéran reste incertaine, ces nouvelles ont réduit la prime de risque sur le pétrole, faisant chuter" les cours, en atténuant au passage les craintes autour de l'inflation, relève Jim Reid, économiste de la Deutsche Bank.

Le Brent de la mer du Nord considéré comme la référence mondiale du brut évolue désormais sous le seuil symbolique des 100 dollars le baril.

Le recul des prix du pétrole a offert "un certain soulagement aux marchés actions qui avaient été pénalisés par les inquiétudes liées à l'inflation et à leurs répercussions sur les taux d'intérêt", explique M. Britzman.

L'industrie dans le vert

Les valeurs industrielles comme ArcelorMittal (+1,79% à 46,04 euros) ou Saint-Gobain (+2,16% à 71,94 euros) reprenaient des couleurs vers 10H15 heure locale à la Bourse de Paris, profitant de la baisse des prix du gaz et du pétrole, les énergies fossiles restant un gros poste de dépenses pour ce secteur.

En face, TotalEnergies cédait 0,34% à 76,95 euros.

Nanobiotix en forme

Le titre Nanobiotix grimpait de 9,45% à 27,80 euros après des informations de La Lettre selon lesquelles le groupe Johnson & Johnson étudie une prise de contrôle de la biotech française.