Orange envisage de céder Globecast au fonds Verdoso

Le logo de l'opérateur de télécommunications français Orange à Bruxelles

‌Orange a annoncé mercredi ​avoir ouvert des négociations exclusives avec le fonds ​Verdoso en vue d’un ​projet de ⁠cession de Globecast, l'activité ‌de services médias de l'opérateur de télécommunications ​français.

Les ‌instances représentatives du ⁠personnel d'Orange seront consultées en vue d'une ⁠possible réalisation ‌de l'opération d'ici ⁠la fin de ‌l'année 2026, ⁠indique un communiqué d'Orange.

"Le projet ⁠d’acquisition ‌par Verdoso permettrait à ​Globecast ‌de bénéficier d'un actionnaire de référence à ​même d'accompagner l'entreprise dans ⁠le déploiement de ses offres", peut-on lire dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)