Orange envisage de céder Globecast au fonds Verdoso

Le logo de l'opérateur de télécommunications français Orange à Bruxelles
Orange a annoncé mercredi avoir ouvert des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast, l'activité de services médias de l'opérateur de télécommunications français.
Les instances représentatives du personnel d'Orange seront consultées en vue d'une possible réalisation de l'opération d'ici la fin de l'année 2026, indique un communiqué d'Orange.
"Le projet d’acquisition par Verdoso permettrait à Globecast de bénéficier d'un actionnaire de référence à même d'accompagner l'entreprise dans le déploiement de ses offres", peut-on lire dans le communiqué.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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