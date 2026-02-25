 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 25/02/2026 à 09:09

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,36%, Londres 0,74% et Milan 0,75%. Francfort prenait 0,41%.

Euronext CAC40

A lire aussi

  • air liquide 2 (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide annonce le succès d'une émission obligataire
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:23 

    Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros). Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:20 

    Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ... Lire la suite

  • Le commisaire européen à l'Agriculture, Christophe Hansen, le 24 février 2026, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )
    La PAC, pilier de l'agriculture et de la construction européennes
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:10 

    Pilier de la construction européenne et de l'agriculture du continent, la politique agricole commune (PAC) assure aujourd'hui l'essentiel du revenu de nombre d'agriculteurs. Sa renégociation en cours est un enjeu majeur, au coeur de la mission du commissaire européen ... Lire la suite

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Le maire de Lyon Grégory Doucet prêt à s'allier avec LFI au second tour
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:03 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet s'est dit mardi prêt à s'allier avec LFI au second tour des municipales, lors d'un débat télévisé avec ses rivaux en partie phagocyté par la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque. Ce "drame nous a ... Lire la suite

