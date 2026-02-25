Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,36%, Londres 0,74% et Milan 0,75%. Francfort prenait 0,41%.

