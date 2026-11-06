IAG prévoit une légère baisse de sa capacité en 2026 par rapport à 2025

Signalétique pour IAG (International Airlines Group) au siège de British Airways et au siège social d'IAG à Harmondsworth, à l'ouest de Londres

IAG, maison ‌mère de British Airways, a annoncé ​vendredi que sa capacité annuelle serait légèrement inférieure à celle de l'année précédente, les ​perturbations aériennes au Moyen-Orient liées à la guerre ​en cours en Iran ⁠et à d'autres conflits régionaux ayant ‌pesé sur ses activités.

Le résultat d'exploitation de la compagnie aérienne au ​troisième trimestre, ‌hors éléments exceptionnels, s'est élevé ⁠à 1,73 milliard d'euros, un chiffre inférieur au consensus des analystes qui s'établissait ⁠à 1,81 ‌milliard d'euros, alors que le secteur ⁠aérien mondial est confronté à ‌la hausse des coûts du carburant ⁠liée à la guerre.

Toutefois, IAG ⁠a indiqué que ‌85% des réservations anticipées pour le ​quatrième trimestre étaient ‌déjà confirmées, et que les chiffres pour le premier trimestre ​2027 s’annonçaient solides.

Son coût total de carburant devrait s’élever à ⁠8,9 milliards d’euros pour l’année, IAG étant actuellement couverte à 45% contre les fluctuations pour 2027.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; Version Française Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)