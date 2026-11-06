L'Europe ouvre en nette baisse, face aux interrogations sur la politique américaine

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.
Les principales Bourses européennes sont amplement dans le rouge en début de séance vendredi, face à une vague de ventes mondiale des valeurs volatiles, le cinglant revers essuyé par le président Donald Trump aux élections de mi-mandat interrogeant quant à la politique américaine à venir.
À Paris, le CAC 40 perd 1,18%% à 8.108,66 points vers 08h32 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,51% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,53%.
L'indice EuroStoxx 50 recule de 1,21%, le FTSEurofirst 300 de 1,42% et le Stoxx 600 de 1,40%.
Alors que l'Europe s'était retournée à la baisse jeudi face aux craintes observées sur les valeurs technologiques aux États-Unis, la tendance se poursuit vendredi après la dégringolade également constatée sur les Bourses asiatiques.
Le Parti démocrate est ressorti large vainqueur des élections de mi-mandat de mardi, infligeant un sévère camouflet au président républicain Donald Trump.
Le retour en force plus important que prévu des démocrates au Congrès américain force les investisseurs à revoir leurs perspectives politiques et à vendre par prudence leurs valeurs volatiles que sont la technologie et l'intelligence artificielle (IA).
À la Bourse de New York, le Nasdaq, à forte composante technologique, a subi ses plus importantes pertes en dix-neuf mois, terminant jeudi en baisse de 5,52%.
Dans le sillage des Bourses américaines et asiatiques, la quasi-totalité des valeurs du CAC 40 et du SBF 120 sont dans le rouge à l'ouverture alors que la saison des résultats continue.
La vague de ventes des valeurs volatiles bénéficie toutefois au marché obligataires, les rendements étant à la baisse après des semaines de vives tensions face aux craintes budgétaires alors que les dettes publiques s'accentuent en raison de l'inflation et du conflit au Moyen-Orient.
Dans le même temps, les cours pétroliers s'apprêtent à enregistrer une large baisse hebdomadaire, dans la perspective d'une désescalade du conflit avec l'Iran après le revers subi par le parti du président américain Donald Trump aux élections de mi-mandat.
Aux valeurs, le groupe biotechnologique Genfit chute de 9,27% après avoir publié jeudi soir ses résultats au troisième trimestre.
Lanterne rouge du SBF 120, TP plonge de 18,56% après que le groupe a abaissé jeudi soir son objectif de chiffre d'affaires annuel.
Dans cet océant de rouge se distingue toutefois Air France-KLM qui gagne 2,45% et se hisse aisément en tête du SBF 120, après un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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