Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert mardi, optimistes mais toujours prudentes avant la publication des résultats de poids lourds européens et la première réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,16%, Francfort 0,23%, Londres 0,26% et Milan 0,52%.

Euronext CAC40