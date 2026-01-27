 Aller au contenu principal
France: la confiance des ménages "stable" en janvier, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 27/01/2026 à 09:12

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La confiance des ménages a été "stable" en janvier par rapport au mois précédent, indique mardi l'Insee, tout en restant bien en dessous de sa moyenne de longue période.

L'indicateur la mesurant s'est établi à 90, soit le même niveau qu'en décembre, alors que la moyenne est de 100 entre 1987 et 2025.

Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus l'opinion des ménages sur la situation économique est bonne.

L'Insee établit cet indicateur à partir de questions divisées en deux grandes catégories: l'une portant sur la situation personnelle des ménages, l'autre sur leur perception de l'évolution économique en général.

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée est lui aussi stable et demeure au niveau de sa moyenne de longue période, ajoute l'Institut.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner, elle, diminue nettement en janvier. Ainsi, le solde d'opinion sur ce thème atteint 41, en repli de 4 points par rapport à décembre. Mais elle reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période (qui est à 19), relève l'Insee.

Quant à leur opinion sur la capacité à épargner actuellement, elle est "quasi-stable" (+1 point) et leur capacité à épargner dans le futur est stable.

Ces deux soldes se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période, détaille l'Insee.

