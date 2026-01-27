Lockheed Martin s'allie à PG&E, Salesforce et Wells Fargo pour lutter contre les incendies aux USA
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 11:00
Lockheed Martin annonce le lancement d'EMBERPOINT, une coentreprise créée avec PG&E Corporation, Salesforce et Wells Fargo, visant à transformer la prévention et la gestion des incendies de forêt. Cette initiative doit intégrer l'intelligence artificielle, des systèmes autonomes et des technologies de commandement et de contrôle afin de permettre aux services d'urgence de détecter plus tôt les départs de feu, d'en limiter la propagation et d'améliorer la coordination des interventions.
Le groupe apportera ses capacités de prédiction et de détection multicouches, ainsi que des solutions autonomes de réponse et de suppression issues de technologies de niveau militaire.
Pacific Gas and Electric Company, filiale de PG&E Corporation, contribuera avec son expertise opérationnelle en matière de réduction des risques d'incendie, sous réserve des autorisations réglementaires. Salesforce fournira l'infrastructure numérique, en intégrant différentes sources de données au sein d'un moteur de réponse en temps réel via Agentforce et Slack. Enfin, Wells Fargo participera au financement de la coentreprise par un investissement en capital.
Les équipes et technologies d'EMBERPOINT doivent être déployées progressivement, avec des démonstrations prévues en 2026, souligne le communiqué de Lockheed Martin.
