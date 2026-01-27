Puces: Micron annonce la construction d'une usine de 24 milliards de dollars à Singapour

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le fabricant américain de puces Micron a annoncé mardi la construction d'une usine de 24 milliards de dollars à Singapour afin de répondre à la demande croissante liée à l'intelligence artificielle (IA), qui a entraîné une pénurie mondiale de composants mémoire.

Micron a déclaré avoir lancé mardi la construction d'une "usine de fabrication de plaquettes avancée" située dans le complexe déjà existant de fabrication de puces mémoire conventionnelles (NAND) de la société, à Singapour.

"Cette nouvelle usine représente un investissement prévu d'environ 24 milliards de dollars américains (30,46 milliards de dollars singapouriens) sur 10 ans", avec une production prévue pour le second semestre 2028, a également indiqué Micron.

La société a ajouté que l'usine "répondrait à la demande croissante du marché pour la technologie NAND, stimulée par l'expansion rapide de l'IA et des applications centrées sur les données".

Singapour a annoncé samedi environ 785 millions de dollars d'investissements dans la recherche publique sur l'IA jusqu'en 2030, afin de renforcer sa compétitivité mondiale.

Le développement à marche forcée de l'intelligence artificielle (IA) a créé une pénurie de puces de mémoire, faisant grimper les coûts de fabrication des produits électroniques grand public, ce qui pourrait augmenter leur prix.

Depuis trois ans, l'attention s'est surtout concentrée sur les puces dites GPU, les processeurs nécessaires pour développer et utiliser les grands modèles d'IA générative.

Mais si les GPU, ou leurs petits frères, les CPU, gèrent les demandes de calcul d'un serveur informatique ou d'une console de jeu, l'ensemble a aussi besoin de mémoire, assurée par d'autres puces, DRAM ou NAND.

En novembre, le président de l'entreprise technologique chinoise Xiaomi, Lu Weibing, a averti que les difficultés d'approvisionnement, liées à la hausse des prix des puces mémoire, allaient peser sur le marché des smartphones en 2026.

"De manière générale, je pense que tout le monde observera probablement une hausse significative des prix au détail des produits", avait-il prédit.