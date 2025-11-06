Air France-KLM chute en Bourse, le résultat opérationnel déçoit au T3

Le logo du groupe Air France-KLM

par Joanna Plucinska

LONDRES (Reuters) -Air France-KLM chute en Bourse jeudi après avoir manqué les attentes pour son résultat opérationnel au troisième trimestre, le groupe enregistrant 1,20 milliard d'euros alors que les analystes en attendaient en moyenne 1,28 milliard.

À Paris vers 09h16 GMT, le titre du groupe cède 12,81% à 10,25 euros.

Selon les analystes de JPMorgan, le résultat opérationnel d'Air France-KLM a manqué les attentes car l'Ebitda était globalement conforme aux prévisions mais que les amortissements et provisions ont été différents, et car environ 50 millions d'euros liés à l'impact des grèves n'ont peut-être pas été pris en compte correctement.

Les analystes d'ING citent quant à eux la pression sur le rendement, tandis que ceux de Bernstein mentionnent des charges d'amortissement plus élevées.

Bien que le troisième trimestre soit généralement le plus lucratif pour les compagnies aériennes, puisqu'il comprend la période estivale, les acteurs européens du secteur ont été pénalisés par la baisse des voyages à destination des Etats-Unis.

Le groupe a notamment bénéficié d'une baisse des coûts du carburant et d'un nombre important de réservations dans ses cabines premium. Air France-KLM a toutefois continué à subir des pressions sur le rendement dans sa cabine économique pour les voyages à destination des Etats-Unis.

KLM a été particulièrement touchée par la baisse des rendements dans sa classe économique, ainsi que par des conflits sociaux survenus au mois de septembre.

Les coûts liés à la maintenance et à d'autres services ont également augmenté, ce qui a entraîné une légère hausse de la dette du groupe.

"Nous pensons que le consensus pour l'ensemble de l'année pourrait être revu à la baisse afin de refléter les résultats moins bons du troisième trimestre", écrit JP Morgan.

"Les résultats sont globalement satisfaisants, même si le marché pourrait s'inquiéter du taux de remplissage des réservations à terme, en baisse de quelques points de pourcentage par rapport à l'année dernière et de l'impact plus structurel de la hausse des taxes/droits de douane en France et aux Pays-Bas sur la demande", relève le courtier.

Air France-KLM a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, dont une capacité en hausse de 4 à 5% par rapport à 2024.

(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)