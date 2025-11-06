Solana : le retour inattendu de l’outsider des cryptos

CoinShares

bitcoin reste le fondement de l'industrie des actifs numériques de 3,9 billions de dollars (au 13 octobre 2025), servant de référence pour toutes les cryptomonnaies. Mais l'univers crypto plus large offre des opportunités pour les investisseurs prêts à regarder au-delà de Bitcoin vers des réseaux qui aspirent à construire une valeur durable.

Solana, l'histoire d'une résurrection

Solana (SOL) illustre à la fois la promesse et le risque des actifs numériques. En avril 2020, SOL s'échangeait à 0,22 dollar. En novembre 2021, il a grimpé au-delà de 250 dollars – un gain stupéfiant de 113 000% en 588 jours. Puis, catastrophe : en janvier 2023, SOL s'effondre de près de 97% pour atteindre environ 10 dollars.

Une chute synonyme de fin pour beaucoup d'observateurs. Mais moins de trois ans plus tard, SOL se négocie autour de 200 dollars – l'un des retours les plus remarquables du secteur crypto.

La crise : FTX et l'effondrement

L'heure la plus sombre de Solana est venue avec l'effondrement de FTX en novembre 2022. La plateforme d'échange avait des liens étroits avec Solana via Alameda Research et Serum, son DEX basé sur Solana. Quand FTX a implosé, Solana a été étiqueté comme une « crypto FTX », et les investisseurs s'attendaient à un déluge de tokens débloqués qui dévasterait le marché.

Pourtant, le réseau de Solana ne s'est jamais arrêté. Les validateurs ont continué à opérer, les développeurs ont continué à construire. Comme l'a rappelé Lily Liu, présidente de la Solana Foundation lors d'un entretien accordé à CoinShares : « Beaucoup de gens considéraient Solana comme mort... Mais ce qui n'a jamais vraiment changé, c'est que personne n'est parti et tout le monde a continué à construire. »

La reconstruction : de la survie au leadership

À partir de 2023, Solana a priorisé la stabilité et les applications concrètes. Contrairement à Bitcoin dont le rôle principal est la réserve de valeur, Solana s'est positionné comme infrastructure pour des produits orientés utilisateurs.

Les jalons clés incluent :

Validation institutionnelle : Le 5 septembre 2023, Visa a intégré Solana pour les règlements en stablecoins, traitant des millions de transactions USDC avec des temps de bloc de 400 millisecondes. Cela a marqué la transition de Solana d'expérimental à institutionnellement crédible.

: Le 5 septembre 2023, Visa a intégré Solana pour les règlements en stablecoins, traitant des millions de transactions USDC avec des temps de bloc de 400 millisecondes. Cela a marqué la transition de Solana d'expérimental à institutionnellement crédible. Dynamique culturelle : Solana est devenu le hub pour les memecoins comme Bonk et des plateformes comme Pump.fun, favorisant les communautés de base. En janvier 2025, Donald Trump a lancé son token $TRUMP sur Solana quelques jours avant son investiture.

: Solana est devenu le hub pour les memecoins comme Bonk et des plateformes comme Pump.fun, favorisant les communautés de base. En janvier 2025, Donald Trump a lancé son token $TRUMP sur Solana quelques jours avant son investiture. Capital institutionnel : BlackRock a étendu son fonds BUIDL de 2,9 milliards de dollars à Solana, tandis que Franklin Templeton a apporté son fonds tokenisé FOBXX sur le réseau. Le marché des actifs du monde réel tokenisés de Solana a atteint un record de 671 millions de dollars.

Fin 2024, Solana est devenue la première chaîne en termes de capture de valeur économique réelle, de revenus d'applications et de croissance de l'écosystème de développeurs.

Les résultats

Depuis son plus bas de décembre 2022 à environ 8 dollars, Solana a progressé de plus de 2 600%, une croissance notable même si elle ne présage rien des futures performances du crypto-actif. Ce qui semblait terminé est devenu l'une des plateformes les plus dynamiques pour les développeurs, investisseurs et institutions. En octobre 2025, l'annonce d'un lancement par Western Union d'un stablecoin libellé en dollar sur le réseau Solana a confirmé que cette blockchain présentait les moyens technologiques pour répondre aux besoins d'un acteur majeur du paiement;

La leçon d'investissement

Si Bitcoin reste l'ancre la plus décentralisée, durable et résistant à la censure parmi les actifs numériques, des réseaux comme Solana montrent que l'innovation blockchain est de plus en plus guidée par l'utilité : des stablecoins qui déplacent des milliards quotidiennement, des plateformes de finance décentralisée offrant une liquidité ouverte, et des chaînes performantes soutenant de vrais utilisateurs et revenus.

Ce paysage plus large des actifs numériques fonctionne in fine comme le capital-risque : la plupart des projets échouent, mais des opportunités sélectionnées peuvent générer des rendements significatifs. L'essentiel est de comprendre que les altcoins ne sont pas Bitcoin mais des instruments dont la vocation et l'utilité diffèrent, et qui requièrent de fait une exposition sélective et informée.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.