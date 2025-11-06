Paris a réduit d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre en dix ans, selon une étude

Un panneau (d) indiquant une zone à faibles émissions (ZFE), Porte de Bagnolet à Paris, le 5 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

En dix ans, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé d'environ 25% à Paris, signe que la capitale est en capacité d'atteindre son objectif climatique de 2030, selon une enquête européenne menée avec Airparif, publiée jeudi en amont de la COP30 à Belem au Brésil.

Ces nouvelles données ont été récoltées grâce au déploiement inédit d'un vaste réseau de capteurs atmosphériques dans la capitale via le consortium européen ICOS Cities, destiné à soutenir les villes dans leurs politiques de réduction des émissions polluantes.

Une cinquantaine de capteurs atmosphériques de CO2 installés à différentes hauteurs sur les toits des bâtiments et les tours de Paris et d'Ile-de-France ont pu mesurer une baisse d'environ 25% des concentrations et flux d'émissions de gaz à effet de serre dans la capitale entre 2015 et 2025.

Des observations de terrain en temps réel qui viennent confirmer les estimations d'Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région parisienne, fondées sur un inventaire des activités génératrices d'émissions (chauffage au bois, trafic, industrie...) dont le dernier date de 2022.

"Nos résultats sont presque parfaitement alignés sur ceux d'Airparif", partenaire du projet ICOS, a relevé le Pr Thomas Lauvaux du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE), qui a orchestré le déploiement des capteurs sous la houlette du consortium.

Les données d'Airparif, longues à récolter et incomplètes, ne suffisent pas à elles seules à évaluer les politiques de la ville sur l'amélioration de la qualité de l'air, a ajouté le chercheur lors d'une conférence de presse.

C'est dans le secteur des transports, avec la diminution de la part de la voiture thermique à la faveur notamment du développement des pistes cyclables et des transports en commun, que le déclin des émissions gaz à effet est la plus importante, a-t-il détaillé à l'AFP.

Si la capitale met pleinement en oeuvre son plan d'action climatique, "elle devrait être en bonne voie pour atteindre son objectif climatique de 2030" dans le cadre de l'accord de Paris de 2015, dont l'objectif le plus ambitieux est de contenir le réchauffement climatique à +1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, avancent les auteurs de l'étude.

Mais le paquet de mesures actuelles "ne permet pas d'atteindre l'objectif de neutralité carbone de la ville pour 2050", selon Ivonne Albarus, une scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).