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Les Bourses européennes finissent en hausse, rassurées par la baisse du pétrole
information fournie par AFP 27/07/2026 à 17:53
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Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en hausse, rassurées par la baisse du pétrole au seuil d'une semaine qui sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des réunions de banques centrales.

Francfort (+1,04%) a été portée par les mouvements d'achat de titres du géant allemand des logiciels SAP (+8,02%). Londres a progressé (+0,42%) malgré la baisse du pétrole. Les investisseurs ont également pris des risques à Paris (+0,40%) et Milan (+0,49%).

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