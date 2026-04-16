Les Bourses européennes en petite forme: Paris +0,12%, Francfort +0,06%, Londres +0,17%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont commencé jeudi la journée en petite hausse, portées par les espoirs de pourparlers au Moyen-Orient et l'accalmie du pétrole tout en scrutant les résultats d'entreprises.
Paris progressait (+0,23%) tout comme Londres (+0,24%), Francfort (+0,10%) et Milan (+0,36%) quelques minutes après l'ouverture.
Euronext CAC40
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