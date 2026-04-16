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Plus de 180.000 personnes ont bénéficié de la réforme de prise en charge des fauteuils roulants
information fournie par AFP 16/04/2026 à 11:23

Un employé inspecte un fauteuil roulant dans une usine le 21 juin 2024 à Fondettes, en Indre-et-Loire ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Un employé inspecte un fauteuil roulant dans une usine le 21 juin 2024 à Fondettes, en Indre-et-Loire ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Plus de 180.000 personnes ont bénéficié de la réforme de prise en charge de leur fauteuil roulant depuis son entrée en vigueur fin 2025, a indiqué jeudi le ministère chargé des Personnes handicapées, en promettant de s'attaquer aux "difficultés persistantes" d'accès sur le terrain.

Depuis le 1er décembre 2025, cette réforme a bénéficié "à près de 186.000 personnes", souligne le ministère dans un communiqué publié au lendemain de la tenue d'un comité de suivi de cette réforme, promesse d'Emmanuel Macron qui était attendue de longue date par les personnes concernées.

"30.000 personnes ont pu acquérir un fauteuil depuis l'entrée en vigueur de la réforme, et 38.000 ont pu quant à elles bénéficier d'une location", a détaillé dans un second temps le cabinet de la ministre déléguée Camille Galliard-Minier à l'AFP. Au total, "en prenant en compte d'autres types de prestation comme les forfaits SAV par exemple", 185.952 usagers ont été pris en charge.

Dans son communiqué, le ministère relève toutefois des "difficultés persistantes" d'accès "sur le terrain : rejets de dossiers, complexité de certaines démarches, difficultés d’accès à la prescription".

Face à ces obstacles, il promet "une clarification de la doctrine de prise en charge d’ici mai", des "retours individualisés aux fabricants sur les dossiers en attente", une "réaffirmation des règles de renouvellement à l’identique" et "la stabilisation de la nomenclature".

Parallèlement, une cartographie nationale des prescripteurs va être mise en place et sera accessible via les agences régionales de santé (ARS) et l'accompagnement des médecins généralistes va être renforcé, précise le ministère.

Ces annonces surviennent après les inquiétudes émises en février par des prestataires de santé et distributeurs de matériel qui avaient dénoncé des couacs et avaient appelé à lever "sans délai" les "blocages administratifs, financiers et opérationnels".

Environ un million de personnes utilisent un fauteuil roulant en France, dont une majorité de seniors à la mobilité réduite et des personnes en situation de handicap, aux besoins spécifiques. Le prix d'un fauteuil manuel peut atteindre jusqu'à 10.000 euros, celui d'un électrique jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

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1 commentaire

  • 16 avril 21:16

    Sur "le bon coin" beaucoup de fauteuils à 100 €. Mais pourquoi les chercher puisque tout est remboursé ?

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