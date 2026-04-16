Luxe: Kering est "à un tournant" selon son directeur général Luca de Meo

Le groupe de luxe français Kering est à "un tournant", a dit jeudi son directeur général Luca de Meo, en présentant le nouveau plan stratégique de l'entreprise à Florence, en Italie.

Luca De Meo, à Paris, le 9 septembre 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Pour retrouver la croissance, le dirigeant met en avant une série de mesures, en particulier pour sa marque phare Gucci, avec une "montée en gamme de la qualité" qui sera "significative".

"Notre priorité est de rendre Gucci à nouveau incontournable", a indiqué Luca de Meo, alors que la marque au double G a multiplié les mauvais résultats depuis trois ans.

"En une seconde, il faut savoir que c’est Gucci, et cela ne veut pas dire recouvrir le monde de GG (le logo de la marque, NDLR). Cela peut aussi être discret", selon Luca de Meo, qui parle d'"identité renouvelée".

Kering (propriétaire aussi d'Yves Saint Laurent, de Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron... ) a pour ambition "de générer un milliard d'euros de revenus additionnels dans la maroquinerie d'ici 2030" pour cette marque, a indiqué le dirigeant.

"Les clients remarquent la qualité, ils remarquent la cohérence et ils s’en souviennent", a-t-il assuré, ajoutant que la maison aurait 30% de points de vente en moins d'ici à 2030.

Selon des chiffres publiés mardi, Gucci a vu ses ventes continuer de se replier au premier trimestre (-14% sur la période) à 1,35 milliard, -8% hors effets de change.

Kering va par ailleurs mettre en place des mesures pour le marché chinois toutes maisons confondues, région clef pour le secteur du luxe, où il prévoit d'augmenter significativement les budgets marketing et commerciaux et de fermer des points de vente.