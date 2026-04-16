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Zone euro-L'inflation révisée à 2,6% en mars - Eurostat
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:51

PHOTO DE FICHIER : Un marché local à Aix-en-Provence

PHOTO DE FICHIER : Un marché local à Aix-en-Provence

L'inflation dans la zone ‌euro a augmenté légèrement plus que prévu initialement en mars, ​dépassant largement l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données définitives publiées jeudi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 ​pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,6% en mars sur un an, ​après une première lecture à 2,5% ⁠et une progression de 1,9% en février.

Sur un mois, ‌les prix ont augmenté de 1,3% en mars, après 0,6% en février.

La flambée des prix du pétrole ​suite à la guerre ‌en Iran a ravivé les craintes inflationnistes dans ⁠le monde entier, y compris dans la zone euro, ce qui a renforcé les anticipations des marchés quant à une ⁠politique monétaire plus ‌restrictive pour cette année.

La présidente de la Banque centrale ⁠européenne (BCE), Christine Lagarde, a toutefois dit plus tôt cette ‌semaine que l'institut de Francfort, qui se réunira ⁠le 30 avril prochain, n'avait pas encore pris de ⁠décision quant à ‌une éventuelle hausse des taux d'intérêt.

Quatre sources ont par ailleurs ​déclaré à Reuters que les ‌responsables de la BCE étaient plutôt réticents à l'idée de relever les taux d'intérêt ​ce mois-ci, car ils n'ont pas encore observé de signes tangibles indiquant que l'impact inflationniste lié à l'énergie ⁠se propage à l'ensemble de l'économie ou s'installe de manière durable.

L'indicateur d'inflation des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort quant à lui 2,2%, inchangé par rapport à la première estimation.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

BCE
Inflation
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