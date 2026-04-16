Zone euro-L'inflation révisée à 2,6% en mars - Eurostat

PHOTO DE FICHIER : Un marché local à Aix-en-Provence
L'inflation dans la zone euro a augmenté légèrement plus que prévu initialement en mars, dépassant largement l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données définitives publiées jeudi par Eurostat.
L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,6% en mars sur un an, après une première lecture à 2,5% et une progression de 1,9% en février.
Sur un mois, les prix ont augmenté de 1,3% en mars, après 0,6% en février.
La flambée des prix du pétrole suite à la guerre en Iran a ravivé les craintes inflationnistes dans le monde entier, y compris dans la zone euro, ce qui a renforcé les anticipations des marchés quant à une politique monétaire plus restrictive pour cette année.
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a toutefois dit plus tôt cette semaine que l'institut de Francfort, qui se réunira le 30 avril prochain, n'avait pas encore pris de décision quant à une éventuelle hausse des taux d'intérêt.
Quatre sources ont par ailleurs déclaré à Reuters que les responsables de la BCE étaient plutôt réticents à l'idée de relever les taux d'intérêt ce mois-ci, car ils n'ont pas encore observé de signes tangibles indiquant que l'impact inflationniste lié à l'énergie se propage à l'ensemble de l'économie ou s'installe de manière durable.
L'indicateur d'inflation des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort quant à lui 2,2%, inchangé par rapport à la première estimation.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer