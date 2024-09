Les Bourses européennes en perte de vitesse ; l'inflation américaine au menu de demain

(AOF) - Au rebond hier après une fin de semaine difficile, les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi en territoire négatif. Le CAC 40, en hausse une bonne partie de la journée, a trébuché de 0,24% à 7407 points tandis que l'EuroStoxx 50 a reculé de 0,61% à 4749 points. Aux Etats-Unis, les indices s'affichent sans direction claire avec un Dow Jones en retrait de 0,31% vers 17h45.

A la veille de la publication des données sur l'inflation américaine pour le mois d'août, c'est bien la prudence qui a pris le dessus ce mardi sur les marchés boursiers au terme d'une séance marquée par l'absence de statistique.

Demain, en début d'après-midi, les prix à la consommation du mois d'août outre-Atlantique seront dévoilés à une semaine de la décision de la Fed.

"Les Minutes du FOMC de juillet et l'intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole ne laissent à présent plus de doute : la balance des risques inflation/emploi est désormais équilibrée et la Réserve fédérale américaine va diminuer ses taux en septembre", considère Geoffroy Landoeuer, directeur de la gestion financière de Turgot AM.

Ce mardi, l'Opep a légèrement réduit ses prévisions de croissance de la demande pour 2024 et 2025.

Vers 17h00, le cours du baril de Brent reculait de près de 3%, chutant sous les 70 dollars au plus bas depuis décembre 2021.

Côté valeurs, Capgemini a fini en tête du CAC 40 grâce à une double actualité favorable. Hier soir, l'éditeur de logiciels professionnels et spécialiste du cloud Oracle a dévoilé des résultats solides et Bank of America a relevé sa recommandation.

De leur côté, Stellantis et Renault ont terminé en bas du classement de l'indice phare de la place parisienne après l'avertissement lancé par l'allemand BMW sur ses marges pour cette année.