Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont commencé la semaine en hausse lundi, portées par la baisse du prix du pétrole et l'optimisme avant la rencontre au sommet Chine/Etats-Unis sur les tarifs douaniers et l'IA, l'un des rares relais de croissance des marchés.

Après quelques minutes d'échanges, Francfort (+0,74%) semblait indifférente à l'affaiblissement du chancelier Friedrich Merz après deux élections régionales. Paris (+0,58%) suivait la tendance, malgré la préparation du budget compliquée par le niveau du déficit public. Londres (+0,30%) adoptait la même tendance, tout comme Milan (+0,76%).

Euronext CAC40