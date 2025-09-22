Les Bourses européennes dans le rouge et l'once d'or au firmament

(AOF) - Les marchés européens ont débuté cette semaine dans le rouge, pénalisés en particulier par les valeurs automobiles. L'indice CAC 40 a perdu 0,30% à 7830,11 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,25% à 5444,91 points. Aux États-Unis, l'orientation des indices était plus favorable. Vers 17h30, l'indice Dow Jones s'adjuge 0,05% tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,23%.

L'once d'or a, quant à elle, inscrit un nouveau plus haut historique à près de 3733 dollars, dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante et de risques géopolitiques.

Cette semaine sera notamment marquée par la publication demain des indices des directeurs d'achat pour septembre, mardi. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre sera dévoilé mercredi. L'indice des prix PCE en août aux États-Unis est également très attendu, vendredi.

Après la décision de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre la semaine dernière, les interventions de membres de ces institutions et de la BCE seront nombreuses. Jerome Powell s'exprimera notamment demain et Christine Lagarde, vendredi. La Banque nationale Suisse fera connaître sa décision sur ses taux, jeudi.

Cette séance a été marquée par le nouvel avertissement de Porsche, qui impacte sa maison-mère, Volkswagen. Cette mauvaise nouvelle a pesé sur l'ensemble du secteur automobile. À Paris, Stellantis a terminé en tant que lanterne rouge du CAC 40.