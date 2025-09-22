 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes dans le rouge et l'once d'or au firmament
information fournie par AOF 22/09/2025 à 17:46

(AOF) - Les marchés européens ont débuté cette semaine dans le rouge, pénalisés en particulier par les valeurs automobiles. L'indice CAC 40 a perdu 0,30% à 7830,11 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,25% à 5444,91 points. Aux États-Unis, l'orientation des indices était plus favorable. Vers 17h30, l'indice Dow Jones s'adjuge 0,05% tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,23%.

L'once d'or a, quant à elle, inscrit un nouveau plus haut historique à près de 3733 dollars, dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante et de risques géopolitiques.

Cette semaine sera notamment marquée par la publication demain des indices des directeurs d'achat pour septembre, mardi. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre sera dévoilé mercredi. L'indice des prix PCE en août aux États-Unis est également très attendu, vendredi.

Après la décision de politique monétaire de la Fed et de la Banque d'Angleterre la semaine dernière, les interventions de membres de ces institutions et de la BCE seront nombreuses. Jerome Powell s'exprimera notamment demain et Christine Lagarde, vendredi. La Banque nationale Suisse fera connaître sa décision sur ses taux, jeudi.

Cette séance a été marquée par le nouvel avertissement de Porsche, qui impacte sa maison-mère, Volkswagen. Cette mauvaise nouvelle a pesé sur l'ensemble du secteur automobile. À Paris, Stellantis a terminé en tant que lanterne rouge du CAC 40.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

