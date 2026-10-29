Les Bourses européennes confiantes à l'approche de la BCE

Alors que les multiples publications du jour reçoivent des accueils contrastés, les Bourses européennes se montrent globalement confiantes avant le verdict de la BCE sur ses taux : vers midi, l'Euro Stoxx 50 avance de 0,3%, tandis que le CAC 40 grimpe de 0,8%, vers 7 952 points.

Comme largement anticipé par les marchés, la Fed a décidé hier soir de laisser ses taux inchangés, son président, Kevin Warsh, ayant justifié cette pause par la nécessité de prendre du recul après la hausse des taux du mois passé.

Le patron de l'institution a souligné que le biais plus restrictif adopté par la banque centrale commençait à produire ses effets, les conditions financières s'étant durcies et les investisseurs devenant plus sélectifs dans leurs choix de financement.

"On retiendra très peu d'éléments hawkish de sa conférence de presse, voire un début d'autosatisfecit", réagit Bastien Drut, responsable de la stratégie et de l'analyse chez CPRAM. "Cela suggère que le FOMC n'a globalement pas l'intention d'aller beaucoup plus loin dans son cycle de durcissement."

Les regards se tournent vers la BCE

Après la Fed, c'est désormais vers la Banque centrale européenne que les opérateurs tournent leurs regards, même si, là aussi, un statu quo sur les taux directeurs est généralement anticipé après le tour de vis opéré en septembre.

"La BCE ne modifiera pas ses taux lors de sa réunion d'octobre, mais devrait presque certainement les relever de 25 points de base, à 2,75%, lors de sa réunion de décembre", pronostique David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

Selon lui, l'attention se portera principalement sur les discussions autour de la hausse des courbes de taux en Europe et sur la mesure dans laquelle celle-ci pourrait influer sur la nécessité de relever les taux dans la zone euro.

"L'autre point à surveiller concernera d'éventuels commentaires sur le taux de change de l'euro face au dollar", ajoute le gérant, soulignant qu'une nouvelle dépréciation de l'euro exercerait des pressions haussières sur l'inflation, ce qui entrerait en ligne de compte dans les discussions de la BCE.

La conférence de presse de Christine Lagarde devrait être d'autant plus suivie que, selon le Financial Times, elle pourrait quitter la présidence de la BCE en février prochain, soit neuf mois avant la fin de son mandat.

Une salve de données attendue aux États-Unis...

En attendant ce rendez-vous, les investisseurs prendront connaissance d'une salve de données américaines majeures, avec une première estimation de la croissance du PIB pour le 3e trimestre, ainsi que les revenus et dépenses des ménages et l'indice des prix PCE de septembre.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'indicateur du sentiment économique (ESI) a diminué pour le deuxième mois consécutif en octobre, à la fois dans l'UE et dans la zone euro, perdant 0,6 point pour s'établir à 96,9 dans les deux zones, selon l'enquête de la Commission européenne.

...après une avalanche de publications en Europe

Pour l'heure, la séance est dominée par une avalanche de publications trimestrielles, notamment à Paris, où le spécialiste des gaz industriels Air Liquide signe l'une des meilleures performances du CAC 40 ( 3,2%).

Sur le SBF 120, les investisseurs saluent aussi les chiffres de Technip Energies ( 10,3%), de Mersen ( 7,6%) et de Renault ( 6,6%), mais sanctionnent ceux de Stellantis (-2,8%), DBV Technologies (-12%) et Pluxee (-16,2%).

Ailleurs en Europe, ING recule de 3% à Amsterdam, l'annonce par le groupe bancaire d'un programme de rachat d'actions plus important que prévu ne suffisant pas à faire passer au second plan des bénéfices décevants.

En revanche, Adidas s'adjuge 4% à Francfort, l'équipementier sportif ayant fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes tout en confirmant ses prévisions annuelles, qu'il avait revues à la hausse la semaine passée.