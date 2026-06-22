La Bourse de Paris en léger recul plombée par le luxe

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a clôturé lundi léger recul, tiraillée entre la baisse des valeurs du luxe et l'avancée des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le CAC 40 a cédé 21,03 points (-0,25%) à 8.400,11. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,55%, à 8.421,14 points, en recul de 46,84 points.

La séance a surtout été marqué par une avancée dans les pourparlers en Suisse entre l'Iran et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont annoncé lundi suspendre pour deux mois leurs sanctions visant le pétrole iranien, assurant que l'Iran accueillerait à nouveau des inspecteurs nucléaires. Washington a qualifié de "bases très solides" les pourparlers avec l'Iran pour une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient.

Cette information a accéléré le retour des prix du pétrole vers des niveaux d'avant le conflit déclenché par les Etats-Unis et Israël le 28 février (77.90 dollars le baril de brut de la mer du Nord, -3,31%, 73.73 dollars le WTI américain, -2.79%).

"Avant la guerre, le WTI se négociait dans la zone de 65 à 66 dollars le baril", rappelle l'analyste Fawad Razaqzada, de Stone X. "Le brut a déjà abandonné la majeure partie des gains accumulés pendant la période du conflit".

Dans ce contexte, TotalEnergies a à peine encaissé l'espoir d'un retour à la normale (-0,21%à 70,92 euros).

Le luxe touché

Plus forte capitalisation du CAC 40, LVMH a fortement reculé (-3,59% à 481,35 euros le titre), plus mauvaise performance du jour avec le titre le plus cher du CAC 40, Hermès (-5,90% à 1.620 euros).

Selon une note des analystes de Kepler Cheuvreux, la rentabilité de l'entreprise Hermès "devrait être pénalisée" entre autres "par des effets de change défavorables". Le groupe doit publier ses résultats le 29 juillet prochain.

Pierre et Vacances visé par une offre d'achat

Hors CAC 40, le groupe Pierre et Vacances a fait un grand pas en avant (+4,85% à 1,86 euros) après une information de marché favorable.

Le groupe touristique français a annoncé lundi dans un communiqué faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions.

L'offre a reçu le soutien du conseil d'administration et des trois principaux actionnaires, qui détiennent 58,6% du capital. Le cours grimpait de 3,16% à 1,83 euros.

Soitec +458,21% depuis le 1er janvier

Tous indices et toutes catégories confondues, le chef de file français des matériaux conducteurs semi-innovants Soitec a réalisé la meilleure performance du jour (+9,24% à 129,45 euros). Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 458,21%.

Pas plus que STMicroelectonics (+2,28% à 69,39 euros au CAC 40), Soitec n'a été touché par les corrections enregistrées à Wall Street, où Space X perdait 10% vers 18H30 de Paris. Le Nasdaq reculait (-1,17%) avec Alphabet la maison-mère de Google (-5,93%).