Les Bourses européennes clôturent en baisse: Paris -0,55%, Londres -0,21%, Francfort -1,29%

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, plombées par la défiance généralisée des investisseurs envers les valeurs de la tech, qui a effacé les bienfaits de la baisse du pétrole.

Francfort (-1,29%) a encaissé le fort recul des valeurs liées à la chaîne de l'intelligence artificielle (Infineon -4,52%, Siemens Technology -5,84%). Paris (-0,55%) a compensé la chute de STMicroelectronics (-3,81%) par la bonne tenue des valeurs traditionnelles, comme Danone et le luxe. Londres (-0,21%) et Milan (-1%) ont également reculé.

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