Côté valeurs, Euroapi a fini en queue de peloton de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un nouveau management et malgré la confirmation des objectifs 2024.

Jeudi, ce sera au tour de la BCE de livrer son dernier verdict au titre de l'année 2024. "La BCE devrait baisser son taux directeur de 25 points de base pour sa dernière réunion de l'année face aux risques de croissance et d'inflation orientés à la baisse ", soutient François Rimeu, Stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

Le secteur du luxe, emmené par Kering et LVMH, a cédé du terrain après avoir profité hier de l'espoir que la Chine prenne à bras-le-corps la relance de son économie.

Prudence et attentisme ont caractérisé cette journée.

(AOF) - Les marchés actions européens ont marqué le pas pour la première fois en plus d'une semaine et ce, à la veille des données sur l'inflation américaine. Le CAC 40, qui restait sur une série de 8 séances consécutives dans le vert, s'est replié de 1,14% à 7394 points. Idem pour l'EuroStoxx 50 qui a perdu 0,67% à 4951 points. Aux Etats-Unis, les indices s'affichent en timide hausse avec un Dow Jones qui grappille 0,03%, vers 17h45.

Les Bourses européennes calent avant l'inflation US

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.