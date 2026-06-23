 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes calent après des PMI décevants
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 11:52

Les principales places boursières européennes évoluent en nette baisse mardi, pénalisées par des indicateurs d'activité décevants en zone euro et en Allemagne, dans un contexte d'attentisme des investisseurs et de prises de bénéfices, particulièrement marquées dans les secteurs technologique et automobile. Peu avant midi, le CAC 40 reculait de 0,79% à 8 334 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,29%.

Les enquêtes préliminaires S&P Global/HCOB ont montré que l'activité du secteur privé allemand s'est contractée en juin à son rythme le plus rapide depuis 18 mois. L'indice PMI composite flash est ressorti à 48,0, contre 48,8 en mai et un consensus de 49,6. Le repli est principalement attribuable à une détérioration de l'activité dans les services.

En France, la contraction de l'activité s'est en revanche atténuée plus fortement qu'attendu. L'indice PMI composite flash est remonté à 47,6 en juin, contre 44,9 en mai, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 46,4. L'amélioration a concerné à la fois les services et l'industrie manufacturière.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 en juin, contre 49,1 attendu après un précédent à 48,5. Le PMI dans les services est passé de 47,7 à 48,9. Il était anticipé à 48,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 51,3. Il était attendu à 51,6.

Les investisseurs surveilleront désormais la publication, à 15h45, de l'indice PMI composite préliminaire de S&P Global aux États-Unis pour le mois de juin.

Des valeurs en mouvement

Sur les marchés actions, le compartiment technologique figure parmi les plus fortes baisses. Infineon recule de 4,8%, STMicroelectronics de 7,21% et Aixtron de 5,11%, les investisseurs réduisant leur exposition à un secteur qui avait fortement progressé ces derniers mois

.

Le secteur automobile est également sous pression. Renault (-5,21%), Stellantis (-4,16%) et Volkswagen (-2,58%) souffrent après la publication de données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) montrant que les constructeurs européens historiques ont continué de perdre du terrain en mai face à la concurrence croissante des marques chinoises.

À l'inverse, Heineken progresse de 2,68% après avoir annoncé la nomination de Rafael Oliveira au poste de directeur général du groupe.

Sur le plan géopolitique, la décision des États-Unis de suspendre pendant 60 jours certaines sanctions visant le pétrole iranien contribue à détendre les marchés de l'énergie. Les cours du brut refluent ainsi sous le seuil des 80 dollars le baril.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1408 dollar.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'enseigne d'une pharmacie indique une température de 39°C à Béziers, dans l'Hérault, le 22 juin 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    La canicule enchaîne les records, infrastructures et organismes à rude épreuve
    information fournie par AFP 23.06.2026 12:15 

    Après des records de température lundi et la nuit la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947, la canicule exceptionnelle qui frappe le pays s'étend encore mardi, mettant les infrastructures et les organismes à rude épreuve avec des pics attendus à ... Lire la suite

  • La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi Sébastien Lecornu, qui a déploré un "triste fléau" ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu
    information fournie par AFP 23.06.2026 12:15 

    La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi Sébastien Lecornu, qui a déploré un "triste fléau". Le Premier ministre, qui présidait une nouvelle cellule interministérielle ... Lire la suite

  • Le réalisateur français Luc Besson arrive pour la projection d'un film dans le cadre du 20e Festival international du cinéma de Rome, à l'Auditorium Parco della Musica, à Rome, le 24 octobre 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )
    #MeToo: la justice refuse de rouvrir l'enquête pour viol visant Luc Besson
    information fournie par AFP 23.06.2026 12:12 

    La justice a refusé de rouvrir l'une des enquêtes emblématiques du mouvement #MeToo, lancée après des accusations de viol portées par l'actrice Sand Van Roy contre Luc Besson, et qui s'est soldée par un non-lieu en faveur du réalisateur. La chambre de l'instruction ... Lire la suite

  • WAVESTONE : La tendance baissière peut reprendre
    WAVESTONE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 23.06.2026 11:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29 +31,82%
CAC 40
8 354,24 -0,55%
Pétrole Brent
77,51 -0,82%
SOITEC
117,25 -9,42%
STELLANTIS
5,442 -3,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank