Les Bourses européennes broient du noir, la tech sous pression

Les marchés actions européens poursuivent leur repli mardi. Le CAC 40 cède 0,75% à 7 809 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,84%. Même tendance à Londres et à Francfort, où les indices reculent respectivement de 0,59% et 0,86%.

Sur le front obligataire, la dette souveraine française reste sous surveillance, dans un contexte marqué par un vaste mouvement de protestation dans l'Hexagone. Le rendement de l'OAT à dix ans évolue autour de 4,94%, après avoir clôturé la veille à 4,93%, un sommet inédit depuis 2002. L'écart de rendement avec le Bund allemand, baromètre de la défiance des investisseurs envers la dette française, avoisine 152 points de base, à proximité de ses niveaux les plus élevés depuis début 2012.

Côté matières premières, le Brent dépasse les 110 dollars le baril.

Par ailleurs, le sentiment économique se dégrade également en Europe. En Allemagne, l'indice ZEW mesurant les attentes des investisseurs a reculé plus fortement que prévu en octobre, à 28,1 points contre 34,7 points en septembre, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité, à 30 points. Même constat à l'échelle de la zone euro, où l'indicateur ZEW est tombé à 18,5 points, après 25,8 points le mois précédent. Le consensus tablait sur 23,6 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis juillet.

Des valeurs en mouvement

Les valeurs exposées à l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données sont particulièrement malmenées. En Asie, les débuts boursiers du groupe sud-coréen Elice, spécialisé dans les infrastructures de data centers, ont tourné à la débâcle, avec une chute de 32% de son titre à Séoul. Une contre-performance qui ravive les interrogations sur les valorisations du secteur et pèse notamment sur Schneider Electric (-3,21%) et Legrand (-3,16%), qui figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40.

Schneider Electric a par ailleurs annoncé avoir finalisé une augmentation de capital de 6 milliards d'euros, destinée à financer en partie l'acquisition de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie PTC. L'opération, annoncée début octobre, valorise l'entreprise américaine à 23,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Vinci (-1,69%) a annoncé avoir remporté un contrat de 165 millions d'euros pour la réalisation du système de refroidissement d'un campus de centres de données situé dans la péninsule Ibérique, illustrant la poursuite des investissements dans les infrastructures numériques malgré les turbulences boursières qui touchent le secteur.

OVHcloud se distingue avec un bond de près de 10% après avoir annoncé viser une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 42,5% à

l'horizon 2027.

Ailleurs en Europe, le chimiste belge Solvay abandonne 5,54%, pénalisé par l'abaissement de ses perspectives annuelles annoncé la veille. Le groupe suisse ABB décroche pour sa part de 5,84% dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels.