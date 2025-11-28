Les Bourses européennes attendues sur une note stable pour finir la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Wall Street rouvre ce vendredi pour une séance écourtée après un jour férié hier en raison de Thanksgiving. De fait, la séance s'annonce particulièrement calme. Sur le front des statistiques, les investisseurs prendront notamment connaissance de l'inflation française et allemande pour le mois de novembre. Côté valeurs, la maison de Champagne Laurent Perrier a dévoilé des résultats semestriels mitigés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini a annoncé que son douzième plan d'actionnariat salarié a rencontré un fort succès. L'augmentation de capital qui en résulte représente 1,6% du capital social du groupe et contribuera à maintenir l'actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital. Conformément aux modalités du plan publiées le 11 septembre 2025, 2,7 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros. L'augmentation de capital correspondante de 299 millions d'euros devrait devrait être effective le 18 décembre 2025.

Laurent Perrier

Laurent Perrier a dévoilé un résultat net part du groupe de 23,1 millions d'euros au premier semestre 2025-2026, en retrait de 8,7%. Le résultat opérationnel, en recul de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros, faisant une marge opérationnelle de 27,5% contre 30,1 % un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires groupe en hausse de 1,5% atteint 134 millions d'euros. Les ventes Champagne s'élèvent à 133,3 millions d'euros, en croissance de 3,5%.

Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d’un bail avec Sopra Steria, spécialiste du conseil et des services numériques, pour la totalité de l’immeuble de bureaux EvasYon, situé au 8 rue du Dauphiné dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce bail porte sur 5 238 mètres carrés de bureaux, complétés par 560 mètres carrés de balcons, terrasses et rooftop.

SMCP

SMCP a été informée du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Les actions SMCP concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (ETS), dont Glas a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS. Elles incluent aussi une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS, le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,3% en octobre contre un consensus de +0,1% après une hausse de 0,2% le mois précédent.

8h45 en France

En France, le PIB détaillé au troisième trimestre, l'inflation en novembre, la consommation des ménages en biens en octobre et l'emploi salarié au troisième trimestre seront connus à 8h45.

En Allemagne, L'inflation en novembre sera connue à 14h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,1586 dollar.

Hier à Paris

Avec la fermeture de Wall Street ce jeudi en raison de Thanksgiving, les marchés européens ont clôturé proches de l'équilibre, dans un contexte d’anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis en décembre. Selon le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour. Côté valeurs, Trigano a fini largement à la première place du SBF 120. Le marché a salué ses perspectives pour 2026. Enregistrant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a grappillé 0,04% à 8099,47 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,01% à 5654 points.

Hier à Wall Street

Fermeture en raison de Thanksgiving.