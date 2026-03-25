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Les Bourses européennes attendues dans le vert à l'ouverture
information fournie par AFP 25/03/2026 à 08:28

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris et ses homologues européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi, poussées par les espoirs de résolution de la guerre au Moyen-Orient.

Le contrat à terme de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, qui reflète les échanges avant la séance, prenait 0,75% une quarantaine de minutes avant l'ouverture des marchés européens à 08H00 GMT.

Celui de Francfort gagnait 0,92%, ceux de Londres et Milan prenaient 0,57% et 0,84%.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin, portés par un regain d'optimisme autour d’une possible désescalade au Moyen-Orient", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

La baisse du prix du pétrole "soutient les actifs risqués et allège temporairement les craintes inflationnistes", poursuit-il.

Le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du brut, se stabilise désormais autour des 100 dollars après être brièvement passé en dessous de ce seuil symbolique plus tôt mercredi.

Iran et Etats-Unis négocient "en ce moment" pour tenter de mettre un terme au conflit, a affirmé mardi Donald Trump, ajoutant que son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio participent au processus.

Plusieurs médias, dont le New York Times et la chaîne de télévision israélienne Channel 12, avancent que l'administration Trump a proposé un plan de paix en 15 points à l'Iran par l'entremise du Pakistan, qui entretient de bonnes relations avec les deux parties.

Selon trois sources non identifiées citées par Channel 12, les Etats-Unis proposent un cessez-le-feu d'un mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leurs demandes.

Le "plan américain en 15 points et l'hypothèse d'un cessez-le-feu de 30 jours (...) redonnent un peu de visibilité aux marchés… mais sans régler le cœur du problème", souligne M. Plassard.

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1 commentaire

  • 08:44

    Encore faut il que les assertions de Trump concernant des pourparlers de "cessez le feu" Soient réelles... Il n'est pas à un mensonge près !

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