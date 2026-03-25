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Airbus: China Eastern Airlines va acquérir 101 A320NEO pour environ $15,8 mds
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:54

Un Airbus A320neo lors d'une conférence de presse à Colomiers près de Toulouse

Un Airbus A320neo lors d'une conférence de presse à Colomiers près de Toulouse

China Eastern ​Airlines a annoncé mercredi avoir signé ​un accord avec Airbus ​pour l'achat ⁠de 101 appareils ‌A320NEO, montre un document d'enregistrement ​de ‌la compagnie aérienne ⁠chinoise adressé à la Bourse de ⁠Shanghai.

Le ‌prix catalogue total ⁠de cette ‌acquisition s'élève ⁠à environ 15,8 milliards ⁠de ‌dollars (13,5 milliards d'euros), ​selon ‌le document. Les appareils devraient être ​livrés par lots ⁠entre 2028 et 2032.

(Bureau de Pékin; version française Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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