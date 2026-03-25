OVHcloud achète un concepteur de modèles spécialisés d'IA

information fournie par Boursorama avec AFP • 25/03/2026 à 11:35

( AFP / DENIS CHARLET )

L'entreprise française d'informatique dématérialisée OVHcloud a annoncé mercredi qu'elle achetait Dragon LLM, concepteur de modèles spécialisés d'intelligence artificielle (IA) destinés aux entreprises et aux institutions.

Avec cette acquisition, OVHcloud "crée son lab AI", une filière dédiée à l'IA, "pour proposer de nouveaux services à ses clients basés sur les LLM", les modèles de langage fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, selon un communiqué.

Le montant n'a pas été précisé.

Basée à Paris, Dragon LLM se décrit comme une entreprise d'"IA européenne" partie prenante de la "souveraineté technologique du continent", par opposition à ses concurrentes américaines et asiatiques.

Fondé par l'entrepreneur franco-polonais Octave Klaba, OVHcloud se présente aussi comme une alternative européenne aux entreprises américaines de cloud, services informatiques accessibles à distance via internet permettant de stocker des données de façon dématérialisée.