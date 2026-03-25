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Orange veut vendre sa branche de services médias Globecast à un fonds d'investissement
information fournie par Boursorama avec AFP 25/03/2026 à 11:34

( AFP / THIBAUD MORITZ )

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Le géant des télécoms Orange est en discussion avec le fonds d'investissement français Verdoso pour lui vendre Globecast, sa filiale spécialisée dans la diffusion de contenus audiovisuels pour le compte des médias.

Tous deux ont "signé un accord d'exclusivité" pour cette cession, et les représentants du personnel d'Orange vont être consultés "en vue d'une possible réalisation de l'opération d'ici la fin de l'année 2026", ont indiqué les deux parties dans un communiqué.

Selon ce communiqué, "le projet d'acquisition par Verdoso permettrait à Globecast de bénéficier d'un actionnaire de référence à même d'accompagner l'entreprise dans le déploiement de ses offres de nouvelle génération et de renforcer sa position sur un marché qui connaît un basculement structurel".

Activité de services médias d'Orange, Globecast "accompagne aujourd'hui des milliers de clients - chaînes de télévision, détenteurs de droits et opérateurs de plateformes - dans la distribution et la diffusion de leurs contenus audiovisuels à l'échelle mondiale".

Verdoso est un fonds d'investissement français indépendant dont le siège est à Paris. Il achète principalement des entreprises de taille moyenne en pleine transformation, souvent issues de grands groupes qui se séparent de certaines activités, comme Pernod Ricard, Lafarge ou, tout récemment, Engie (avec l'acquisition en janvier de sa société Siradel).

"Les 13 participations de Verdoso représentent aujourd'hui près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé et 2.600 collaborateurs", selon le communiqué.

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