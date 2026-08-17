Les Bourses européennes amorphes avec le creux estival

Les Bourses européennes commencent la semaine sans tendance marquée, en cette période de la mi-août qui se caractérise habituellement par l'absence de nombreux intervenants et une actualité moins chargée du côté des entreprises, après la grande vague des publications semestrielles.

En milieu de journée, l'Euro Stoxx 600 affiche un gain timide de 0,1%, tandis que le DAX de Francfort fait du surplace, que le FTSE de Londres grappille 0,1%, que le CAC 40 cède 0,1% à 8 627 points et que le BEL 20 se distingue par un bond de 1% dans le sillage d'Argenx.

Des données décevantes en provenance de Chine

Cette première séance de la semaine est toutefois marquée par des données d'activité de juillet en Chine qui "ont manqué les attentes dans tous les secteurs, la production industrielle, les ventes au détail et les investissements dans les immobilisations ralentissant dans un contexte de creux de l'immobilier", selon Commerzbank.

"La prudence persistante des consommateurs et la croissance du PIB inférieure à la cible du gouvernement intensifient la pression sur Pékin pour déployer un soutien budgétaire et monétaire plus substantiel au 2e semestre", estime cependant la banque allemande.

"Cette nouvelle salve de chiffres chinois montre que la morosité de la demande domestique devient persistante. Aucun sursaut ne s'est matérialisé au cours des derniers mois et l'économie est de plus en plus dépendante de son secteur exportateur. La Chine reste une source de désinflation pour le reste du monde", juge-t-on chez CPRAM.

Des indicateurs, les minutes de la FED et des résultats à paraître cette semaine

Parmi les indicateurs macroéconomiques attendus dans les prochains jours en Europe figurent notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation au Royaume-Uni, l'indice du climat des affaires en France, ainsi que les indices PMI flash pour le mois d'août.

De l'autre côté de l'Atlantique, la semaine verra paraître les indices Empire State et Philly Fed, les chiffres de la construction résidentielle et de la production industrielle, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.

Les intervenants devraient aussi se tourner, en milieu de semaine, vers les "minutes" (compte rendu) de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, pour y chercher des indices sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêt.

Sur le plan des publications d'entreprises, la semaine sera dominée, aux États-Unis, par celles de distributeurs comme Walmart et Target, ainsi que des chaînes de bricolage Home Depot et Lowe's, ou encore du fabricant de machines agricoles Deere.

Argenx et Accelleron entourés, SIG lourdement sanctionné

Dans l'actualité des valeurs en Europe, Argenx s'adjuge plus de 10% à Bruxelles, le laboratoire spécialisé en immunologie profitant pleinement de résultats positifs en phase III de son Vyvgart Hytrulo dans la myosite auto-immune, le traitement ayant atteint son critère d'évaluation principal.

Accelleron bondit de 8% à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter" et une augmentation de son objectif de cours de 70 à 92 CHF pour ce spécialiste suisse des turbocompresseurs.

En revanche, SIG Group plonge de plus de 16%, le spécialiste suisse de l'emballage se trouvant lourdement sanctionné après le départ de Mikko Keto de ses fonctions de CEO et son remplacement par Ann-Kristin Erkens, un changement surprise de nature à inquiéter, selon Jefferies.

À la Bourse de Paris, Danone s'affiche dans le bas du palmarès du CAC 40 avec un recul de plus de 1%, pénalisé par une note de Jefferies dans laquelle les analystes s'inquiètent du fait que la croissance soit désormais moins contributive aux marges du groupe agroalimentaire.