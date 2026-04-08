Les Bourses du Golfe bondissent après l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient

Vue générale du Dubai Financial Market à Dubaï

Les Bourses de ‌la région du Golfe bondissent mercredi après que ​le président américain Donald Trump a conclu un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, ce qui éloigne, du ​moins pour l'instant, le spectre d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'indice ​vedette de la Bourse ⁠de Dubaï, le DFM, avance de plus de ‌6% à 08h25 GMT, après avoir pris 8,5% plus tôt en séance, enregistrant son ​plus fort bond ‌intrajournalier en plus de 11 ans.

Les secteurs ⁠immobilier et financier, qui occupent une place importante dans cet indice, se distinguent tout particulièrement.

A Abou Dhabi, ⁠l'indice de ‌référence prend 3,2% après avoir grimpé jusqu'à ⁠4,9% en début de séance, sa plus forte ‌hausse en six ans, porté par les ⁠secteurs de la finance, de l'immobilier, de ⁠la logistique et ‌de l'énergie.

La société énergétique Adnoc Gas gagne 3,79%, ​tandis qu'Abu Dhabi Ports ‌Company s'envole de 11%.

Au Qatar, l'indice QSI bondit de 3,45%, également porté ​par les valeurs liées à l'énergie.

Le fabricant de produits pétrochimiques Industries Qatar grimpe de ⁠5,7% et Qatar Gas Transport de 9%.

La plus grand banque du Golfe, la Qatar National Bank, grimpe de 3,7%.

L'indice de référence saoudien avance quant à lui de 1,3%.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Mohd Edrees, édité ​par Augustin Turpin)