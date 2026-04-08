Les Bourses du Golfe bondissent après l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient

Vue générale du Dubai Financial Market à Dubaï
Les Bourses de la région du Golfe bondissent mercredi après que le président américain Donald Trump a conclu un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, ce qui éloigne, du moins pour l'instant, le spectre d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.
L'indice vedette de la Bourse de Dubaï, le DFM, avance de plus de 6% à 08h25 GMT, après avoir pris 8,5% plus tôt en séance, enregistrant son plus fort bond intrajournalier en plus de 11 ans.
Les secteurs immobilier et financier, qui occupent une place importante dans cet indice, se distinguent tout particulièrement.
A Abou Dhabi, l'indice de référence prend 3,2% après avoir grimpé jusqu'à 4,9% en début de séance, sa plus forte hausse en six ans, porté par les secteurs de la finance, de l'immobilier, de la logistique et de l'énergie.
La société énergétique Adnoc Gas gagne 3,79%, tandis qu'Abu Dhabi Ports Company s'envole de 11%.
Au Qatar, l'indice QSI bondit de 3,45%, également porté par les valeurs liées à l'énergie.
Le fabricant de produits pétrochimiques Industries Qatar grimpe de 5,7% et Qatar Gas Transport de 9%.
La plus grand banque du Golfe, la Qatar National Bank, grimpe de 3,7%.
L'indice de référence saoudien avance quant à lui de 1,3%.
(Rédigé par Diana Mandia, avec Mohd Edrees, édité par Augustin Turpin)
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