Les bombes pleuvent encore au Moyen-Orient, les marchés européens baissent la tête

L'ambiance est maussade au sein des principales places boursières européennes, comme l'illustre le mouvement de repli qui s'étire de Paris (-0,55%, à 8 335 points) à Londres (-0,34%) en passant par Francfort (-0,30%). Malgré le début de la saison des résultats, le contexte reste largement plombé par les tensions au Moyen-Orient Paradoxalement, toutefois, les cours du pétrole repartent à la baisse.

Les bombes continuent de pleuvoir au Moyen-Orient, où les Etats-Unis ont pris pour cible la nuit dernière des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des capacités de missiles et de drones ainsi que des installations de surveillance côtière iraniennes. Téhéran a aussitôt riposté en ciblant des infrastructures américaines en Jordanie.

Conséquence, le détroit d'Ormuz reste toujours largement congestionné. Néanmoins, les cours du pétrole sont orientés à la baisse à l'approche de la mi-séance, avec un Brent qui évolue autour des 84,5 USD le baril (-1,2%) et un WTI à 79,4 USD (-0,9%).

"Les négociants en pétrole soulignent à nouveau le décalage entre le cours du brut et la pénurie totale de produits pétroliers qui menace la planète en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz et de l'arrêt des exportations russes", notaient ce matin les analystes d'AlphaValue.

Selon eux, la pénurie finira bientôt par se faire sentir concrètement, engendrant des situations difficiles à expliquer. "Il faut s'attendre à des réactions politiques insolites susceptibles d'aggraver le chaos", avancent-ils un peu mystérieusement.

Chez Goldman Sachs, on estime que le conflit avec l'Iran devrait entraîner un ralentissement de la croissance du PIB réel à 2,5% en glissement annuel en 2026. En revanche, les analystes relèvent leur prévision de croissance du PIB pour la zone euro pour 2026 à 0,7% en glissement annuel, contre 0,5% auparavant.

En fin de matinée, la zone euro a pourtant enregistré un déficit commercial de 7,8 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en mai, a-t-on appris ce matin. De son côté, le consensus tablait sur un déficit bien plus modeste de 1,6 milliard d'euros.

Les valeurs en mouvement

Sur le front des marchés, l'indice parisien est largement tiré par Publicis. Le titre s'adjuge près de 3,5% après avoir annoncé relever son objectif de croissance organique, désormais fixé entre 4,5% et 5% pour l'ensemble de l'année, contre une fourchette de 4% à 5% précédemment.

En revanche, STMicro recule de 3,2%, suivi par Legrand qui abandonne 2,3%.

Ailleurs en Europe, Rotork s'envole littéralement ( 66%) après l'annonce d'une offre de rachat d'ABB à 5,5 MdsUSD, la plus grande acquisition de l'histoire du groupe suisse.

ASML ( 1,2%) profite aussi d'une vague de relèvements d'objectifs après des résultats du 2e trimestre jugés exceptionnels.

Parmi les baisses, Telenor plonge de 12% après avoir révisé à la baisse ses perspectives pour 2026 dans le sillage de résultats décevants au 2e trimestre.

Enfin, CSG concède 3% malgré l'annonce du lancement d'un complexe d'artillerie de 632 MUSD aux Etats-Unis. Le titre a reculé de près de 40% au cours des trois derniers mois, pâtissant de la plus grande sélectivité des investisseurs dans les valeurs de la défense, ces derniers préférant souvent s'orienter vers les acteurs des nouvelles technologies (drones, IA, guerre électronique, robotique...) plutôt que vers les industries plus traditionnelles (obus, chars, missiles...).

Vigilance sur les taux souverains hexagonaux

Le rendement de l'OAT à 10 ans évolue ce matin autour de 3,93%, soit au-dessus du taux de l'Italie (3,91%), de la Grèce (3,81%), de l'Espagne (3,60%), du Portugal (3,49%) et, évidemment, de l'Allemagne, avec un rendement du Bund à 3,13%.

"Il y a deux explications probables à cette mauvaise posture des taux français : les craintes qui se maintiennent concernant la trajectoire des déficits et le retour des incertitudes politiques avec l'élection présidentielle française en ligne de mire", souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés chez IG.

Le spread Bund/OAT atteint ainsi 80 pb, contre 60 pb début juin, ce qui "pourrait freiner l'appétit des investisseurs étrangers pour les actions françaises s'il se prolongeait", prévient le spécialiste.

Les rendez-vous de la journée

A 14h30, les intervenants pourront prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ou encore des ventes au détail outre-Atlantique. A 16h seront aussi publié les chiffres du marché du logement ainsi que les stocks des entreprises, toujours aux Etats-Unis.

En fin de séance, Vinci et ADP devraient notamment publier leurs résultats d'exploitation au titre du trimestre écoulé. Plusieurs poids lourds de la cote new-yorkaise dévoileront aussi leurs trimestriels, à l'instar de UnitedHealth, GE Aerospace, Netflix ou encore Abbott Laboratories.

En attendant, l'euro est stable face au billet vert et s'échange contre 1,146 USD.