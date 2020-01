Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les boîtes noires du Boeing abattu en Iran seront envoyées en Ukraine - presse Reuters • 18/01/2020 à 15:49









(Avec citations et précisions) DUBAI, 18 janvier (Reuters) - Les deux boîtes noires du Boeing d'Ukraine Airlines abattu par un missile le 8 janvier près de Téhéran seront envoyées en Ukraine, rapporte samedi l'agence de presse iranienne Tasnim. Les autorités iraniennes sont également d'accord pour que des experts français, canadien et américain examinent les données contenues dans ces enregistreurs, ajoute l'agence. L'Iran dit avoir abattu par erreur cet avion de ligne ukrainien à bord duquel se trouvaient 176 personnes, toutes décédées. "Grâce au savoir-faire de pays comme la France, le Canada et l'Amérique, nous essaierons de lire (l'enregistreur de données) à Kiev", a déclaré à l'agence Tasnim le directeur des enquêtes accident de l'Organisation de l'aviation civile iranienne, Hassan Rezaifar. "Si cette tentative échoue, la boîte noire sera envoyée en France", a-t-il ajouté. Les deux enregistreurs de voix et de données ne seront pas décodés en Iran, a encore déclaré Hassan Rezaifar. Un porte-parole du Bureau d'enquêtes et analyses (BEA) français a indiqué que les discussions étaient toujours en cours entre l'Iran, l'Ukraine, la France, le Canada et les Etats-Unis. "On ne nous a pas demandé officiellement de nous occuper des boites d'enregistrement", a-t-il dit. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont le pays comptait 57 ressortissants à bord, avait demandé vendredi à l'Iran d'envoyer les enregistreurs de vol en France. "L'Iran n'a pas le niveau d'expertise technique ni surtout les équipements nécessaires pour être en mesure d'analyser rapidement ces boîtes noires endommagées", a dit Justin Trudeau. "Il y a un début de consensus sur le fait que (...) (la France) serait le bon endroit où envoyer ces boîtes noires afin d'en tirer des informations exactes de manière rapide et c'est ce que nous encourageons les autorités iraniennes à accepter", a-t-il ajouté. (Babak Dehghanpisheh, avec Gus Trompiz à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.38%