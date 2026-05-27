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Les bénéfices trimestriels de Cummins India progressent grâce à une forte demande
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de moteurs Cummins India

CUMM.NS a annoncé mercredi une hausse de près de 23 % de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses produits.

* La société, filiale du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins Inc CMI.N , a enregistré un bénéfice de 6,49 milliards de roupies (67,78 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 5,29 milliards de roupies il y a un an.

* La filiale indienne de Cummins est un fournisseur clé d'équipements de production d'électricité pour les clients industriels. Elle produit également des moteurs pour camions et navires, ainsi que des systèmes de propulsion pour trains.

* Les analystes de Motilal Oswal s'attendaient à une hausse du bénéfice trimestriel grâce à une demande intérieure résiliente et à des dépenses d'investissement soutenues dans les secteurs clés.

* Le résultat d'exploitation de Cummins India a augmenté de 22 % pour atteindre 29,63 milliards de roupies, tandis que les dépenses ont augmenté de 21,3 % en raison de la hausse des coûts des intrants.

* Au début du mois, la société mère Cummins Inc a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, soutenue par une demande résiliente pour ses équipements de production d'électricité et par les perspectives d'amélioration de la demande sur le marché nord-américain des véhicules routiers.

* L'action Cummins India a progressé de plus de 10 % après la publication de ses résultats.

(1 $ = 95,7550 roupies indiennes)

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